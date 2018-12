Juventus-Inter alla 15^? Lo scudetto finisce sulle maglie nerazzurre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Inter non vince il derby d’Italia in trasferta dalla stagione 2012-2013. Allora, 11esima giornata, il risultato finale fu di 1-3 nonostante il fulmineo vantaggio della Juventus con Vidal. Man of the match un certo Milito, autore di una doppietta, cui fece compagnia una rete di Palacio.

Ma a preoccupare i tifosi nerazzurri è un altro dato: i 296 minuti di digiuno assoluto allo Stadium in fatto di gol. Il più recente segnato da un calciatore della Beneamata porta, difatti, la data del 6 gennaio 2015. Allora il match valido per la 17esima giornata terminò col punteggio di 1-1. Nelle tre stagioni successive sono arrivati due segni 1 in schedina, 2-0 nel 2015-2016 (Bonucci e Morata su rigore) e 1-0 nel 2016-2017 (Cuadrado), e un pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0 praticamente dodici mesi fa.

Il consuntivo dei testa a testa strizza l’occhio ai campioni d’Italia in carica: 58-11 in fatto di vittorie (più 16 pareggi), 150-66 sul fronte delle segnature.

Juventus-Inter alla 15esima giornata è, poi, sfida già andata in scena per ben 2 volte. Nel 1965-1966 fu 0-0, ma a fine stagione a cucirsi lo scudetto sul petto fu proprio il Biscione. Nel 2009-2010 ecco un 2-1 (Chiellini, Eto’o, Marchisio la sequenza nel tabellino dei marcatori), con altra festa nerazzurra a maggio.

Insomma, i precedenti dicono Juventus, ma sul traguardo finale ci arriva prima l’Inter.

Da segnalare che quella dello Stadium non sarà soltanto sfida fra prima e terza nella graduatoria generale. Le due squadre sono appaiate al vertice della classifica per clean sheet, 7 partite senza macchia per ciascuna; sono terza, l’Inter, e quarta, la Juventus, per coop del gol, 12 a 11; infine, anche dalla panchina hanno ricevuto, quasi, lo stesso apporto, 3 reti la Vecchia Signora, 2 centri il Biscione.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

85 incontri disputati

58 vittorie Juventus

16 pareggi

11 vittorie Inter

150 gol fatti Juventus

66 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Inter 1-2, 16° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Inter 0-0, 16° giornata 2017/2018