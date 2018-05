Juventus, Lione e Racing Avellaneda: i magnifici sette

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Verona delle memorie calcistiche stavolta non sarà fatal.

Per due motivi: il primo è che la sfida andrà in scena allo Stadium di Torino e non nella città di Romeo e Giulietta; il secondo è che i bianconeri scenderanno in campo per festeggiare lo scudetto. Il settimo senza soluzione di continuità. Una serie record che nei principali campionati europei è riuscita solo al Lione e, fra le nazioni che hanno vinto almeno una coppa del mondo, anche al Racing Avellaneda dall’altra parte dell’oceano Atlantico.

Ma veniamo al match program dell’incontro che è stato anticipato a sabato pomeriggio.

L’Hellas mai ha vinto in campionato in casa della Juventus. Al massimo ha raccolto dei pareggi: 4 in totale, il più recente per 0-0 nel 1987-1988. Poi ha avuto inizio una striscia di vittorie targate Vecchia Signora che è arrivata a quota 11 senza soluzione di continuità, con 24 gol messi a segno e solo 5 incassati.

A proposito di gol…

Quella capitanata da Buffon è la miglior difesa del campionato. Per perdere questo titolo dovrebbe subire 5 o più reti negli ultimi novanta minuti di gioco. Tutto aperto, al contrario, sul fronte miglior attacco. Higuain, Dybala, Mandzukic e soci sono fermi a 84 centri, tre in meno della Lazio (87) che vanta il titolo di team più prolifico della Serie A. Quindi giochi ancora aperti, considerando il fatto che i biancocelesti dovranno vedersela con l’Inter in una sfida che vale la prossima Champions League.

Infine, in caso di segno 1 in schedina (il risultato più frequente negli Juventus-Verona di campionato è il 2-1, comparso già in 7 occasioni), Allegri si fermerebbe sì a 7 lunghezze di distacco dal record assoluto dei 102 punti, ma con 95 quella del 2017-2018 sarebbe la seconda migliore Vecchia Signora di sempre (obiettivo comunque già centrato anche a quota 92).

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

28 incontri disputati

24 vittorie Juventus

4 pareggi

0 vittorie Hellas Verona

63 gol fatti Juventus

17 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Hellas Verona 3-2, 1° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Hellas Verona 3-0, 18° giornata 2015/2016