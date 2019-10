L'Atalanta fa due su quattro. Roma-Dea 1 non esce dal 2014

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma ancora imbattuta in questo campionato di Serie A. La formazione giallorossa ha iniziato la stagione con due pareggi, ai quali poi hanno fatto seguito due vittorie. L'Atalanta invece ha perso una partita (in casa contro il Torino) ma è solo una lunghezza dietro alla formazione allenata da Fonseca in classifica.

Roma è un campo molto ostico per i nerazzurri che si sono imposti nell'Olimpico giallorosso solamente in sei circostanze su 57 partite giocate. E' anche vero però che gli orobici hanno vinto due degli ultimi 4 incontri disputati nella Capitale, in piena era Gasperini per capirsi. Tra sconfitte e pareggi, alla fine il risultato ritardatario, sia pur in maniera relativa, è proprio la vittoria della Roma che non si verifica dal 12 aprile 2014, cinque anni e mezzo fa (3-1).

La Roma ha mandato a segno già sei marcatori diversi ed è seconda in questa particolare graduatoria dietro al Napoli che ha raggiunto quota otto. L'Atalanta insegue subito dietro con cinque giocatori diversi con almeno un gol. Roma e Atalanta non hanno ancora chiuso una gara tenendo la propria porta imbattuta.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

34 vittorie Roma

17 pareggi

6 vittorie Atalanta

104 gol fatti Roma

54 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1937/1938 Serie A Roma vs Atalanta 2-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2018/2019 Serie A Roma vs Atalanta 3-3