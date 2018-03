L'Atalanta ha fatto venti, ma è l'exploit è della Sampdoria

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due vittorie consecutive, tre vittorie nelle ultime quattro gare interne contro la Sampdoria, l’Atalanta si porta dietro questo positivo ruolino di marcia nei match interni contro i doriani. La scorsa stagione è arrivata la vittoria numero 20 contro i genovesi a Bergamo tanto per parlare di cifre tonde.

UNA GARA A RETI INVIOLATE – Atalanta-Sampdoria è una gara da 0-0? Le statistiche ci dicono che è possibile, perché per ben dieci volte Atalanta-Sampdoria è terminata proprio a reti bianche ed è questo il risultato che si è verificato più volte.

MASSIMO SCARTO – L’expolit in fatto di reti segnate e di vittoria con il massimo scarto è della Sampdoria: c’è un 1-5 per i blucerchiati che però risale alla stagione 1948/49.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

20 vittorie Atalanta

19 pareggi

9 vittorie Sampdoria

67 gol fatti Atalanta

50 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1946/1947 Serie A Atalanta vs Sampdoria 1-1

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO



2016/2017 Serie A Atalanta vs Sampdoria 1-0