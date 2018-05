L'Atalanta sfida il migliore, fra A e B, per minuti giocati e gol marcati

© foto di Federico De Luca

C’è solo lo scontro diretto del girone d’andata: 1-0 con rete di Cristante al minuto 30 della ripresa.

Per la prima volta andrà in scena in serie A Benevento-Atalanta.

I giallorossi ci arriveranno reduci dal pareggio in casa del Sassuolo. I nerazzurri da quello ospitando l’Inter.

C’è molta curiosità attorno a Diabaté. L’attaccante del Benevento è, difatti, il miglior giocatore fra Serie A e cadetteria per media gol/minuti giocati: 1 ogni 46’, in pratica, considerando anche un eventuale recupero, il maliano segna un gol per tempo.

La Dea, che rincorre un’altra avventura in Europa, verrebbe da 5 risultati utili di fila, 3 vittorie più 2 X, se non fosse per il match di recupero contro la Sampdoria arrivato tra il successo contro l’Udinese ed il pari in casa della Spal.