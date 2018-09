L'en plein di Allegri su Inzaghi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani sarà la terza volta in assoluto che Allegri e Inzaghi si affronteranno in qualità di allenatori (seconda in casa di una squadra allenata da Allegri). Fino a questo momento possiamo parlare di en plein per il tecnico toscano che è riuscito a vincere contro SuperPippo con la sua Juventus contro il Milan, sia in casa che fuori. Facciamo riferimento alla stagione 2014/15, una stagione trionfale per i bianconeri che sono riusciti a conquistare lo Scudetto con largo margine sulla Roma seconda, mentre disastrosa per i rossoneri che hanno chiuso con un deludente decimo posto. Al termine di quell'anno calcistico Inzaghi fu esonerato dal Milan con panchina affidata a Mihajlovic.

TUTTI I PRECEDENTI TRA ALLEGRI ED INZAGHI (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Allegri

0 pareggi

0 vittorie Inzaghi

4 gol fatti squadre Allegri

1 gol fatto squadre Inzaghi