L'Inter colleziona 'clean sheets'. Bologna, a quando un rigore a favore?

71 partite disputate a San Siro tra Inter e Bologna...e ben 40 di queste sono state vinte dai nerazzurri che hanno lasciato i tre punti agli emiliani solamente in 10 circostanze. Ultima vittoria del Bologna? Quella del 10 marzo 2013, 0-1, con gol decisivo di Gilardino. Sinisa Mihajlovic, nuovo tecnico rossoblu, riparte con un esame mica da poco.

Mentre l'Inter non vince da tre partite (un pareggio e una sconfitta nelle ultime due), drammatica è la situazione del Bologna che non ottiene un'affermazione in campionato addirittura dallo scorso 30 settembre, ovvero dalla settima giornata in cui riuscì a battere l'Udinese per 2-1.

L'Inter, assieme alla Juventus, è la squadra che ha collezionato il maggior numero di 'Clean Sheets', vale a dire partite in cui il portiere Handanovic è uscito dal campo senza prendere gol: i nerazzurri e i bianconeri sono a quota 11. Il Bologna è l'unica squadra della massima serie a non aver ancora avuto un rigore a favore.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

40 vittorie Inter

21 pareggi

10 vittorie Bologna

113 gol fatti Inter

65 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/193021

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/201821