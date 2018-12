L'inviolabile porta della Sampdoria. Ci penserà la cooperativa del gol giallorossa a scardinarla?

© foto di Federico Gaetano

Roma e Sampdoria hanno praticamente finito di fare pari e patta all’Olimpico: il pareggio si è verificato una sola volta nelle ultime undici partite (poi ci sono da registrare sette vittorie giallorosse e tre doriane).

A proposito di vittorie doriane, ce n'è una che è costata una scudetto ai giallorossi: è quella subita dalla Roma il 25 aprile 2010. Un 2-1 in rimonta firmato Pazzini (doppietta) che proiettò invece i doriani in zona Champions.

Buona la fase difensiva della Sampdoria in questo campionato: i blucerchiati hanno chiuso già 5 volte una partita senza prendere nemmeno una rete. In questa particolare classifica si ritrovano secondi, subito dietro alla capolista Inter (6 partite finite con la porta inviolata). Viceversa, buona la fase offensiva della Roma: i capitolini hanno mandato a segno 11 giocatori diversi in queste prime 11 giornate di campionato e sono primi in questa 'specialità', a pari merito con Inter e Atalanta.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

38 vittorie Roma

12 pareggi

10 vittorie Sampdoria

109 gol fatti Roma

50 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1946/1947 Serie A Roma vs Sampdoria 3-1

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2017/2018 Serie A Roma vs Sampdoria 0-1