L'ultima, datata e amarissima sconfitta della Fiorentina in casa con l'Atalanta

© foto di Federico De Luca

Sono solo 8 su 59 partite giocate al Franchi le affermazioni dell'Atalanta contro la Fiorentina. Il problema per gli orobici è che non vincono nel capoluogo toscano dal 3 gennaio 1993 (1-0 con gol di Perrone). Una sconfitta quella amarissima per la Fiorentina: con la squadra lanciata in classifica, il patron Vittorio Cecchi Gori decise di esonerare lo stesso l'allenatore Radice e cominciò un calvario che portò la formazione viola a retrocedere clamorosamente in Serie B.

Da quella sconfitta ad oggi sono ben 18 i risultati utili consecutivi ottenuti dalla Fiorentina in casa contro l'Atalanta: 10 vittorie, 8 pareggi (l'ultimo la scorsa stagione, 1-1 con gol del pari nerazzurro siglato da Freuler al 94').

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

36 vittorie Fiorentina

15 pareggi

8 vittorie Atalanta

107 gol fatti Fiorentina

38 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Atalanta 3-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2017/2018 Serie A Fiorentina vs Atalanta 1-1