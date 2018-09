L'ultima dolore alla Roma lo ha dato Meghni...ma diversi anni fa

© foto di Federico De Luca

Il Bologna non vince in casa contro la Roma dal 25 settembre 2004, quando si impose per 3-1 (doppietta di Meghni e rete di Cipriani per i rossoblu, gol di Totti per i giallorossi). Sono nove i risultati positivi consecutivi dei capitolini nel capoluogo emiliano, ovvero cinque vittorie e quattro pareggi. Attenzione però al Bologna perché non è lontanissimo a realizzare la centesima rete nelle partite interne contro la Roma (i rossoblu sono a quota 97).

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA

30 vittorie Bologna

21 pareggi

19 vittorie Roma

97 gol fatti Bologna

78 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1929/1930 Serie A Bologna vs Roma 5-2

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2017/2018 Serie A Bologna vs Roma 1-1