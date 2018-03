L'unico acuto del Sassuolo a Verona siglato dal grande assente. En-plein Chievo...ma in C!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chievo e Sassuolo si ritrovano a fronteggiarsi in un incontro importante per la zona calda della classifica. Sette volte gli emiliani hanno fatto visita ai veneti e si sono imposti in una sola circostanza: lo 0-1 del 19 aprile 2014 siglato da Berardi (che non sarà in campo questa volta per squalifica).

Tre delle quattro affermazioni ottenute dal Chievo nei confronti del Sassuolo fanno riferimento a partite di Serie C, mentre in A il bilancio è in parità (una vittoria Chievo, due pareggi, una vittoria Sassuolo).

Una nota favorevole per il Sassuolo: la squadra di Iachini nel corso di questo campionato ha dimostrato di saper andar meglio in trasferta invece che in casa. Due soli i successi ottenuti al Mapei Stadium contro i quattro lontano dalle mura amiche.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E C)

4 vittorie Chievo Verona

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

10 gol fatti Chievo Verona

6 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1986/1987 Serie C2 Chievo Verona vs Sassuolo 1-0

L’ULTIMA SFIDA A VERONA

2016/2017 Serie A Chievo Verona vs Sassuolo 2-1