© foto di Federico Gaetano

Il primo e unico scontro diretto fra Maurizio Sarri, Napoli, e Walter Zenga, Crotone, con l’azzurro nelle vesti di padrone di casa fu in occasione del campionato 2015-2016. Alla seconda giornata andò in scena Napoli-Sampdoria, match che al novantesimo si chiuse sul 2-2.

L’altro scontro diretto fra i due tecnici è quello del girone d’andata quando il Napoli ebbe la meglio per 1-0 sul Crotone.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E ZENGA IN CAMPIONATO

1 vittoria Sarri

1 pareggio

0 vittorie Zenga

3 gol fatti squadre di Sarri

2 gol fatti squadre di Zenga