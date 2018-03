La grande delusione inflitta dal Crotone al Benevento. Due squadre al palo dalla panchina

Benevento e Crotone si affrontano ovviamente per la prima volta in Serie A, almeno in Campania (la prima assoluta è stata quella dell’andata, vinta dai calabresi per 2-0). Però ci sono stati diversi incroci tra queste due compagini in Serie C. L’ultimo confronto in casa del Benevento è la partita di finale dei play off stagione 2008/09, una partita vinta dai rossoblu per 1-0 (dopo l’1-1 dell’andata in Calabria) e che quindi consentì al Crotone di andare in B, nella delusione generale dei tifosi dei sanniti.

Il Benevento una sola volta in questo campionato non ha preso gol ed è stato in occasione della partita interna vinta per 1-0 contro il Chievo (primo successo assoluto in A dei giallorossi). Tutti e sette i punti fin qui ottenuti dalla formazione di De Zerbi sono stati conquistati al Vigorito. Sia Benevento che Crotone sono ultimi in una particolare classifica: sono entrambe a zero gol arrivati dalla panchina.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO (SERIE C1 E C2)

10 vittorie Benevento

3 pareggi

5 vittorie Crotone

23 gol fatti Benevento

14 gol fatti Crotone

LA PRIMA SFIDA A BENEVENTO

1949/1950 Serie C1 Benevento vs Crotone 3-1

L’ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2008/2009 Serie C1 Benevento vs Crotone 0-1