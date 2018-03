La leggera prevalenza Inter. Una partita memorabile per i rossoneri...e Altafini

© foto di Federico De Luca

Per la 84esima nella storia dei campionati a girone unico in Serie A, il Milan ospita l’Inter per il derby milanese. E’ un contesto piuttosto equilibrato quello che ci troviamo davanti, con una leggera prevalenza per l’Inter (31 vittorie a 28). Ma è proprio la vittoria nerazzurra quella che manca da più tempo, anche se stiamo parlando di un’assenza relativa, perché è stata ottenuta il 7 ottobre 2012 con rete di Samuel.

Il Milan è una delle squadre più in forma dall’inizio del 2018, avendo ottenuto 12 risultati utili consecutivi (ultime 5 partite chiuse senza gol subiti). L’Inter invece nel 2018 si è bloccata ed è la squadra che ha ottenuto più pareggi nell’intero lotto delle squadre di A, subito dopo il Torino (nove per i nerazzurri, dodici per i granata).

UNA PARTITA MEMORABILE – Nei match giocati in casa dal Milan, la partita con più reti realizzate è stata quella del 27 marzo 1960, terminata 5-3 per i rossoneri. Una partita memorabile per molti, sicuramente un ricordo indelebile per Josè Altafini, autore di un bel poker di gol.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

28 vittorie Milan

24 pareggi

31 vittorie Inter

106 gol fatti Milan

110 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Milan vs Inter 1-2

L’ULTIMA SFIDA A MILANO

2016/2017 Serie A Milan vs Inter 2-2