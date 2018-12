La lunga, 11 sfide, serie blucerchiata quando ospita il Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ da tre stagioni, vale a dire da quando è tornata nel palinsesto della Serie A, che Sampdoria-Bologna termina col segno 1 in schedina.

I blucerchiati, nei match casalinghi di campionato, sono in serie positiva dal 1998-1999, periodo in cui hanno messo assieme ben 8 vittorie e 3 pareggi, 21 gol fatti e solo 7 incassati.

Il più recente trionfo felsineo è datato campionato 1997-1998. In occasione della 27esima giornata il risultato finale fu di 2-3. Partita rocambolesca quella appena citata. Doria avanti per 2-0 a inizio ripresa, Montella e Veron i marcatori. Poi una tripletta di Andersson ribaltò completamente il risultato a favore dei petroniani.

Negli ultimi 5 turni i blucerchiati hanno fatto solo 2 punti. Non vincono dall’ottava giornata. Domenica c’è scappato l’X nel derby cittadino col Genoa.

Nello stesso periodo i rossoblù di punti ne hanno messi assieme 4. Ma il successo tarda dal settimo turno. Domenica è arrivato un pareggio nel derby dell’Appennino contro la Fiorentina.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

46 incontri disputati

23 vittorie Sampdoria

12 pareggi

11 vittorie Bologna

71 gol fatti Sampdoria

46 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Bologna 0-1, 6° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Bologna 1-0, 33° giornata 2017/2018