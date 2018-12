La lunga serie positiva del Brescia merito di pochi. Il Verona invece...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il confronto tra Brescia e Verona va in scena per la 38esima volta in casa delle rondinelle. La formazione lombarda è in vantaggio 15 a 7 in fatto di vittorie. Il risultato che non si verifica da più tempo è il pareggio: l'ultima volta che le due squadre hanno fatto pari e patta è stato il 24 febbraio 2007 (0-0).

Una sconfitta alla seconda giornata...e poi stop. Il Brescia si presenta a questo appuntamento con otto risultati utili consecutivi (tre vittorie e cinque pareggi). Una serie positiva importante che però è merito di pochi; sì perché il Brescia ha mandato a segno solo sei giocatori diversi in questa prima fase del campionato di B. Peggio hanno fatto solo Ascoli e Livorno con 5 e Cosenza con 4. Il Verona è invece nel gruppo dei secondi in questa particolare classifica con 9 marcatori differenti. I migliori in assoluto sono Benevento, Palermo e Foggia con 10.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A E B)

15 vittorie Brescia

15 pareggi

7 vittorie Verona

47 gol fatti Brescia

30 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1932/1933 Serie B Brescia vs Verona 3-1

L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2016/2017 Serie B Brescia vs Verona 0-1