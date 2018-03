La netta differenza tra Bologna e Atalanta. Ma la vittoria con più gol...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da cinque partite a questa parte o vince una o vince l'altra in Bologna-Atalanta. Il pareggio non si verifica dal 20 gennaio 2010, quando rossoblu e nerazzurri fecero pari e patta con un bel 2-2.

Bologna nettamente in vantaggio negli scontri diretti nel capoluogo emiliano (30 vittorie a 7). Nettissima anche la differenza di gol realizzati, anche se la partita con più gol è stata una che ha visto vittoriosa l'Atalanta: un 2-6 che si è verificato l'11 settembre 1949.

Il Bologna ha ottenuto in casa tutti e tre i pareggi del suo campionato (è la squadra che ha pareggiato di meno in questa stagione dopo il Benevento e la Juventus). L'Atalanta in trasferta ha un cammino perfettamente equilibrato con quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

30 vittorie Bologna

12 pareggi

7 vittorie Atalanta

82 gol fatti Bologna

37 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1937/1938 Serie A Bologna vs Atalanta 2-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2016/2017 Serie A Bologna vs Atalanta 0-2