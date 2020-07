La particolarità che accomuna Lecce e Fiorentina. Cerci e Jorgensen...

Lecce e Fiorentina hanno una particolarità che le accomuna: hanno fatto entrambe più punti in trasferta che in casa. Tra le mura amiche i giallorossi che stasera ospiteranno i viola sono terzultimi per punti ottenuti: 14. Peggio hanno fatto solo Brescia e Spal. La Fiorentina non vince al Franchi dal 12 gennaio scorso, ma in trasferta ha ottenuto l'ultima e unica vittoria post blocco Covid, contro il Parma.

In 15 partite giocate in Salento sono solo due le vittorie ottenute dalla Fiorentina, ma l'ultima è una vittoria molto particolare: l'1-0 siglato da Cerci nella stagione 2011/12 ha consegnato ai gigliati una salvezza che era tutt'altro che scontata viste le condizioni che stava vivendo la squadra e tutti i problemi nello spogliatoio. Ma c'è un altro lieto ricordo per la Fiorentina a Lecce: l'1-1 conseguito nella stagione 2008/09 proiettò la squadra allora allenata da Prandelli direttamente in Champions League. A siglare il pari fu Jorgensen.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E B)

7 vittorie Lecce

6 pareggi

2 vittorie Fiorentina

19 gol fatti Lecce

11 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1929/1930 Serie B Lecce vs Fiorentina 2-0

L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2011/2012 Serie A Lecce vs Fiorentina 0-1