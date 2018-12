La pesante crisi di Empoli e Udinese tradotta in numeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la quattordicesima volta, l'Udinese fa visita all'Empoli. Si parte con una condizione di leggero vantaggio dei friulani che hanno vinto quattro volte contro le tre dei toscani. Empoli in crisi di risultati: gli azzurri hanno ottenuto un successo alla prima giornata poi hanno collezionato la miseria di tre pareggi, a fronte di sette sconfitte. Risultati che hanno determinato l'esonero di Andreazzoli, sostituito da Iachini. L'Udinese non è che stia molto meglio avendo perso cinque delle ultime sei partite.

La formazione bianconera, assieme al Cagliari, è la squadra che ha mandato a segno il minor numero di giocatori diversi (quattro per l'esattezza).

TUTTI I PRECEDENTI AD EMPOLI (SERIE A E B)

3 vittorie Empoli

6 pareggi

4 vittorie Udinese

11 gol fatti Empoli

13 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA AD EMPOLI

1949/1950 Serie B Empoli vs Udinese 1-3

L'ULTIMA SFIDA AD EMPOLI

2016/2017 Serie A Empoli vs Udinese 1-0