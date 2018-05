La prima volta ha detto Udinese, ma Thereau non c'è più. Incredibile serie negativa bianconera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Udinese-Crotone, atto secondo. La prima, e unica, partita al Friuli è andata in scena la scorsa stagione alla 17esima giornata e ad imporsi furono i bianconeri per 2-0 con doppietta di Thereau. Oddo, il tecnico dell'Udinese è alla ricerca di gol e risultati. La sua squadra è ultima in A con Sassuolo e Benevento, per reti realizzati da giocatori partiti in panchina (uno solo), ma soprattutto ha subito l'incredibile serie di dieci sconfitte consecutive che ha catapultato la sua squadra da prospettive tranquille ad una posizione a ridosso della zona retrocessione.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

1 vittoria Udinese

0 pareggi

0 vittorie Crotone

2 gol fatti Udinese

0 gol fatti Crotone

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA AD UDINE

2016/2017 Udinese vs Crotone 2-0