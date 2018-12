La Roma è l'avversario peggiore per l'Udinese per due motivi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette partite. Questa serie ampiamente negativa ha determinato un cambio di rotta in panchina per l'Udinese che ha sostituito Julio Velázquez con Davide Nicola. E per la prima gara della sua gestione l'ex tecnico del Crotone non è capitato benissimo. In primo luogo perché la Roma è una squadra indubbiamente tra le più attrezzate in Serie A. E in secondo luogo perché i giallorossi vengono da cinque vittorie consecutive al Friuli (o Dacia Arena che dir si voglia). Tra l'altro in queste cinque partite che hanno determinato anche il solco presente tra le due squadre, in fatto di vittorie, la Roma ha subito un solo gol nel match vinto 2-1 il 13 marzo 2016 (marcatore: Bruno Fernandes).

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

14 vittorie Udinese

11 pareggi

19 vittorie Roma

50 gol fatti Udinese

61 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Roma 1-0

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2017/2018 Serie A Udinese vs Roma 0-2