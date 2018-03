La Roma tiene a stecchetto il Verona da un pezzo. Ma è ultima in A per...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vittorie a due gol. Guardando ai precedenti tra Verona e Roma in terra veneta, i giallorossi si fanno preferire perché hanno ottenuto questo esiguo vantaggio.

E’ anche vero però che il Verona non vince da diverso tempo in casa contro i capitolini. L’ultima affermazione risale al 20 ottobre 1996, ovvero 21 anni e mezzo fa.

La Roma in trasferta sta andando veramente bene, visto che ha perso una sola volta dall’inizio del campionato. C’è però un altro dato dei giallorossi che sorprende: la squadra di Di Francesco è quella che ha avuto meno ‘aiuto’ dalla panchina. Un solo gol fatto da giocatori entrati in campo a partita in corso: la Roma è la peggior squadra del campionato in questa particolare classifica, a pari merito con Udinese, Cagliari, Sassuolo e Milan.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

7 vittorie Hellas Verona

13 pareggi

8 vittorie Roma

27 gol fatti Hellas Verona

29 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1951/1952 Serie B Hellas Verona vs Roma 0-0

L’ULTIMA SFIDA A VERONA

2015/2016 Serie A Hellas Verona vs Roma 1-1