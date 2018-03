La Sampdoria dopo aver fatto 70 vuole fare 20 contro l'Udinese in casa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver fatto 70, reti segnate in casa contro l’Udinese, la Sampdoria punta anche a fare 20, intese come vittorie interne contro l’Udinese. A Genova tra i blucerchiati e i bianconeri non c'è molta storia in fatto di vittorie, con i padroni di casa che sono in netto vantaggio (19 a 5). E' anche vero però non è tantissimo che l'Udinese si impone a Marassi, perché l’ultima affermazione è lo 0-2 del 10 dicembre 2012.



In ben due circostanze la sfida tra Sampdoria e Udinese ha fatto registrare la bellezza di otto reti segnate: 3-5, stagione 1957/58 e 6-2 nella stagione 1993/94.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

19 vittorie Sampdoria

13 pareggi

5 vittorie Udinese

70 gol Sampdoria

40 gol Udinese

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1950/1951 Serie A Sampdoria vs Udinese 1-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2016/2017 Serie A Sampdoria vs Udinese 0-0