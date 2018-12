La sfida fra Inzaghi e Gattuso concede il bis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stagione 2017-2018, 22esima giornata, Milan-Lazio termina col punteggio di 2-1.

Quella citata è l’unica sfida in campionato fra i tecnici Simone Inzaghi, Lazio, e Gennaro Gattuso, Milan.

A distanza di qualche mese, pertanto, andrà in scena il bis. Ovviamente a campi invertiti.

Ma se per Gattuso si tratterà anche del secondo scontro contro la Lazio (considerate le sue 36 caps in Serie A), Inzaghi il Milan l’ha incrociato un bel po’ di altre volte (poiché sono già 95 le panchine nel massimo campionato italiano).

Il suo bilancio? Malgrado (per i tifosi biancocelesti) i 6 gol fatti e incassati, i suoi numeri non sono positivi: 1 vittoria, 1 segno X, 2 sconfitte (in occasione del primo e ultimo incrocio).

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E GATTUSO IN CAMPIONATO

0 vittorie Inzaghi

0 pareggi

1 vittoria Gattuso

1 gol fatto squadra di Inzaghi

2 gol fatti squadra di Gattuso