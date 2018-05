La Spal per la salvezza, la Samp per l'ottavo posto e per una classifica particolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Spal è a caccia di punti salvezza e magari di una vittoria che, in casa contro la Sampdoria, manca dal 14 gennaio 1979 (3-2). In casa la Spal ha ottenuto quest'anno 20 dei 35 punti che ha attualmente in classifica.

Dal canto suo, la Sampdoria è a caccia dell'ottavo posto (che garantirebbe di essere testa di serie nel tabellone della Coppa Italia), attualmente occupato dalla Fiorentina. E può strappare ai viola anche il primo posto nella classifica dei marcatori entrati a partita in corso. In questo momento la squadra di Pioli precede quella di Giampaolo, 11 reti a 10.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A E B)

7 vittorie Spal

8 pareggi

4 vittorie Sampdoria

23 gol fatti Spal

22 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1951/1952 Serie A Spal vs Sampdoria 0-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

1981/1982 Serie B Spal vs Sampdoria 0-3