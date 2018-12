La squadra senza vittorie contro quella che non pareggia mai. Una sola volta si è giocato a Ferrara e a vincere...

Per la prima volta in Serie A si affrontano Spal e Frosinone. Una sola volta in passato i ciociari hanno fatto visita ai ferraresi, ma si trattava di un match valido per la Serie B. In quella circostanza, ad imporsi sono stati proprio gli ospiti che hanno vinto per 2-0. Una vittoria che manca al Frosinone che, in questo campionato è ancora fermo a zero affermazioni così come il Chievo Verona. Almeno c'è da dire che la compagine allenata da Longo, nell'ultimo fine settimana ha saputo interrompere una lunga serie di sconfitte consecutive che durava da sei gare. La Spal invece continua il suo campionato dove non esiste il pareggio: quattro vittorie e cinque sconfitte, questo il cammino fatto dalla squadra di Semplici nelle prime nove gare di questa Serie A.

Il Frosinone (assieme al Cagliari) è la squadra della A ad aver mandato a segno il minor numero di giocatori diversi, tre per la precisione. Spal e Frosinone sono nel gruppetto di squadre che hanno avuto più rigori a favore fin qui, avendone avuti due a testa.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE B)

0 vittorie Spal

0 pareggi

1 vittoria Frosinone

0 gol fatti Spal

2 gol fatti Frosinone

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A FERRARA

2016/2017 Serie B Spal vs Frosinone 0-2