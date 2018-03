Lazio avanti per colpi di testa e rigori. Juventus per punizioni e autogol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessun’altra squadra in Serie A ha marcato quanto la Lazio fra i minuti 46-60 e 76-90. Rispettivamente 16 e 14 centri.

Nessun’altra squadra in Serie A ha marcato quanto la Juventus fra i minuti 16-30 e 61-75. In entrambi gli spezzoni 14 segnature.

Stando a questi pochi numeri il prossimo Lazio-Juventus dovrebbe essere deciso nella ripresa.

Avvenne anche all’andata, allo Stadium, quando i biancocelesti prima pareggiarono il vantaggio bianconero, poi su rigore si ritrovarono a condurre le danze. Inutile il penalty in favore dei padroni di casa allo scadere, con Strakosha bravo a sventare la conclusione dagli undici metri di Dybala.

Difficilmente la sfida terminerà col punteggio ad occhiali. Evento fra l’altro accaduto in 5 dei 73 precedenti in Serie A. Perché saranno di fronte i primi due attacchi del campionato. I laziali (64 gol, 2,46/match) vantano però una gara disputata in più rispetto agli juventini (62 gol, 2,48/match).

E proprio dal fronte marcature abbiamo voluto evidenziare altri dati.

La Lazio ha mandato a rete 12 giocatori (di cui 5 subentrati), la Juventus 13 (con 4 che si erano alzati dalla panchina).

Simili i modi di marcare di due club: Lazio avanti 9-8 per colpi di testa e 7-2 per calci di rigore; Juventus in vantaggio 4-1 sulle punizioni e 2-1 per autogol a favore; 46-46 il computo dei gol marcati di piede.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

73 incontri disputati

24 vittorie Lazio

18 pareggi

31 vittorie Juventus

88 gol fatti Lazio

100 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Juventus 0-1, 17° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Juventus 0-1, 2° giornata 2016/2017