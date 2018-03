Lazio-Genoa non è da X

© foto di Federico Gaetano

C’è un dato che balza subito agli occhi parlando di Lazio-Genoa: l’ultimo segno X comparso in schedina risale a quasi dieci anni fa.

Era la stagione 2008-2009 e la sfida giocata all’Olimpico in occasione del 13esimo turno terminò col punteggio di 1-1.

A fine torneo i rossoblù avrebbero centrato il quinto posto e la qualificazione all’Europa League 2009-2010.

Entrambi i club sono reduci da un KO.

I biancocelesti in casa del Milan, nel primo dei due confronti andati in scena questa settimana; i rossoblù al Ferraris contro l’Udinese.

Nonostante i 55 Lazio-Genoa disputati fra Serie A e cadetteria, caduti esattamente alla 23eisma giornata ce n’è uno soltanto: 13 marzo 1955, 2-1 per i padroni di casa il punteggio finale.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

55 incontri disputati

28 vittorie Lazio

20 pareggi

7 vittorie Genoa

94 gol fatti Lazio

42 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Genoa 3-0, 19° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Genoa 3-1, 13° giornata 2016/2017