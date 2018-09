Lazio, l'ultima volta a zero punti dopo due giornate... fu Champions

© foto di Federico Gaetano

Torna a distanza di tre stagioni il derby regionale fra biancocelesti e giallazzurri.

Nel 2015-2016, alla settima giornata, fu 2-0 per la Lazio con reti di Keita e Djordjevic. Ma per vedere la difesa del Frosinone capitolare fu necessario attendere quasi ottanta minuti. Alla guida degli aquilotti c’era Pioli, mentre Stellone sedeva sulla panchina dei canarini.

Alla matricola andò un po’ meglio nel match del girone di ritorno al Matusa (nickname molto più suggestivo di Comunale) quando la sfida si chiuse col punteggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0, e i ciociari colsero un punto.

Tuttavia, balza subito agli occhi l’assenza di reti segnate alla Lazio nei due testa a testa.

E così l’unico centro nei derby regionali di Serie A per i frusinati è tutt’ora quello siglato da Daniel Ciofani in casa della Roma il 30 gennaio 2016.

I due club arrivano a questo appuntamento con i giallazzurri davanti in classifica. La posizione di vantaggio è frutto del pareggio a reti inviolate raccolto domenica scorsa sul prato dell’Olimpico Grande Torino contro il Bologna. Mentre il giorno precedente la Lazio, sempre a Torino ma all’Allianz Stadium, era andata KO sotto i colpi degli juventini Pjanic e Mandzukic.

Zero punti dopo le prime due giornate è evento accaduto per 8 volte nella storia della Lazio in Serie A col girone unico. La più recente, al netto delle penalizzazioni, fu nel 2006-2007 quando il campionato prese avvio con le sconfitte in casa del Milan e ospitando il Palermo, entrambe con 2 gol incassati… come avvenuto in questo primo scorcio di 2018-2019.

Nota positiva per i tifosi laziali: al termine di quella tribolata stagione arrivò comunque un terzo posto nella classifica generale e la qualificazione ai preliminari della successiva edizione di Champions League.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

1 incontri disputati

1 vittoria Lazio

0 pareggi

0 vittorie Frosinone

2 gol fatti Lazio

0 gol fatti Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Frosinone 2-0, 7° giornata 2015/2016