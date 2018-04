Lazio-Roma, derby con gli stessi punti. Come nel maggio del 1939

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei precedenti 40 derby Lazio-Roma disputati nel girone di ritorno del campionato di Serie A, solo una volta biancocelesti e giallorossi sono scesi in campo con gli stessi punti in classifica.

Fu in occasione della stracittadina datata 21 maggio 1939. Il match andò in scena alla 29esima giornata e le due squadre capitoline ci arrivarono appaiate a quota 27. Ad avere la meglio furono i giallorossi. 1-3 il punteggio finale con rete di Capri per i padroni di casa, Michelini, Coscia e Bonomi per gli ospiti.

Ospiti che hanno fatto loro le ultime 3 stracittadine di campionato giocate in casa dei cugini. Ancora un segno “2” e sarà record per vittorie esterne consecutive nei derby di campionato. Nel frattempo è stata eguagliata la serie che abbraccia le stagioni 1958-1959 e 1960-1961: Lazio-Roma 1-3 del 30 novembre 1958; Lazio-Roma 0-1 del 6 marzo 1960; infine, Lazio-Roma 0-4 del 13 novembre 1960.

Chiudiamo segnalando qualche altra singolarità statistica.

Sarà il primo derby di Roma alla 32esima di A, mai in questo turno è andata in scena una stracittadina.

La Lazio non vince in casa in occasione di una 32esima giornata di A dal 2013-2014, 2-0 alla Sampdoria. La Roma non vince in trasferta in occasione di una 32esima giornata di A dal 2013-2014, 1-3 a Cagliari.

Curiosamente nel 2013-2014 è andato in scena l’ultimo derby Lazio-Roma chiuso in pareggio.

Da ricordare che i giallorossi hanno perso nel massimo torneo con la formula del girone unico 799 gare (231 in casa più 568 in trasferta). E che la Lazio, miglior attacco del torneo, è a quota 3.498 marcature sempre nella A col girone unico (2.166 in casa più 1.332 in trasferta).

CONFRONTI DIRETTI CON LA LAZIO SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

73 incontri disputati

23 vittorie Lazio

25 pareggi

25 vittorie Roma

79 gol fatti Lazio

92 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA CON LA LAZIO SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Lazio-Roma 0-1, 9° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA LAZIO SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Lazio-Roma 0-2, 15° giornata 2016/2017

*Conteggiati solo i derby giocati nei campionati a girone unico.