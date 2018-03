Lazio-Verona: Puntiamo sui gol. Dopo lo Scudetto il vuoto gialloblu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio-Verona: puntiamo sul fattore gol. Nelle ultime otto partite sono state realizzate la bellezza di 43 reti (30 solamente dalla Lazio), con una media di oltre cinque a match.

L'Hellas non conquista l'intera posta in palio dalla stagione 1984/1985 (quella dello scudetto), dove vinse per 0-1 con un’autorete di Podavini al minuto 60. Poi, in campionato, ecco 8 successi biancocelesti e 2 pareggi. In generale gli scaligeri sono riusciti a vincere solamente tre volte nella Roma biancoceleste (2 volte in A e una in B).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

15 vittorie Lazio

8 pareggi

3 vittorie Hellas Verona

54 gol fatti Lazio

27 gol fatti Hellas Verona

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1957/1958 Serie A Lazio vs Hellas Verona 4-0

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2015/2016 Serie A Lazio vs Hellas Verona 5-2