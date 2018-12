Le due giornate amare del Napoli contro il Chievo. Il fattore tre dei gialloblu

Per due volte in dodici partite disputate al San Paolo, il Chievo è riuscito a violare il campo del Napoli. L'ultima volta che è successo è stata il 14 settembre 2014, uno 0-1 siglato da Maxi Lopez. Da quella volta in poi gli azzurri hanno sempre fatto bottino pieno e viaggiano con tre vittorie consecutive sui clivensi.

Il Napoli viene da cinque risultati utili di fila: cinque partite in cui ha quasi fatto bottino pieno perché è riuscito a portare a casa la bellezza di 13 punti (4 vittorie e un pareggio). Il Chievo sta vivendo una stagione travagliatissima. Partito con una penalizzazione di tre (un tre che ritorna spesso nelle fila dei veneti) punti, è già al terzo allenatore sulla propria panchina, con Di Carlo che esordirà proprio quest'oggi. E' l'unica squadra di Serie A a non aver ottenuto ancora nemmeno una vittoria, ma ha fatto tre pareggi e il resto tutte sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

8 vittorie Napoli

2 pareggi

2 vittorie Chievo Verona

20 gol fatti Napoli

9 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1998/1999 Serie B Napoli vs Chievo Verona 0-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2017/2018 Serie A Napoli vs Chievo Verona 2-1