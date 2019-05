Le panchine fanno sorridere Livorno e Palermo. E nei secondi tempi...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parità pressoché assoluta nei precedenti a Livorno, tra i labronici e il Palermo. Gli amaranto si fanno preferire solo perché hanno realizzato tre gol in più rispetto ai rosanero. Però c'è da dire che le ultime tre gare hanno visto sempre la vittoria dei siciliani.

Tre risultati utili consecutivi, una sola sconfitta nelle ultime otto gare giocate, Palermo in buono stato di forma. Livorno invece senza vittorie nelle ultime cinque gare dove registriamo ben quattro sconfitte e un pari.

Sia Livorno che Palermo sono riusciti ad avere un buon contributo dalla panchina: otto i gol realizzati da giocatori subentrati a partita in corso per entrambe le squadre. Meglio ha fatto solo lo Spezia con dieci. Il Palermo ha dalla sua anche un ottimo rendimento nei secondi tempi. Nella seconda frazione ha fatto registre un +11 punti rispetto ai primi tempi. Anche in questo caso solo lo Spezia ha fatto meglio con +12.

TUTTI I PRECEDENTI A LIVORNO (SERIE A E B)

6 vittorie Livorno

8 pareggi

6 vittorie Palermo

29 gol fatti Livorno

26 gol fatti Palermo

LA PRIMA SFIDA A LIVORNO

1931/1932 Serie B Livorno vs Palermo 1-1

L'ULTIMA SFIDA A LIVORNO

2009/2010 Serie A Livorno vs Palermo 1-2