Le statistiche – In Bologna-Udinese la prima volta di Orsolini

Dall’annata 1997-1998 nei Bologna-Udinese segna sempre qualcuno.

Un fattore che produce un bilancio parziale in perfetto equilibrio: 8 vittorie per parte, 2 segni X, 23 gol marcati da ciascun club.

Anche gli ultimi due scontri diretti rispecchiano questo trend.

La passata stagione si imposero i felsinei col punteggio di 2-1: Pussetto al 32’, Santander al 42’, Orsolini all’82’. Per l’attaccante di Ascoli Piceno, poi, si trattò del primo gol in Serie A, decisivo anche per i tre punti ai rossoblù.

Due campionati fa ci fu il 2-1 per i friulani: autogol di Danilo (oggi ex) al 27’, Widmer al 37’, Lasagna al 48’.

Balza agli occhi, inoltre, che chi è andato in vantaggio in quest’ultime gare ricordate ha poi perso.

Togliendo i paletti temporali, dai 36 incontri disputati, emerge un bilancio che strizza l’occhio ai padroni di casa (avanti per numero di trionfi 20-10) e che conferma il feeling col gol della sfida (la media è di poco inferiore ai 3 per match).

La compagine di Mihajlovic dopo 4 risultati utili di fila, 1 pareggio seguito da 3 successi, è andata KO col Genoa. Al Dall’Ara conta 16 punti (4V – 4X – 4P con 17GF e 19 GS). Quella di Gotti viene da 2 segni X senza soluzione di continuità, ma non fa sua l’intera posta in palio dal 3-0 contro il Sassuolo alla 19esima. Lontano dalla Dacia Arena vanta 8 punti (2V – 2X – 8P con 10GF e 24 GS), un dato migliore solo a quello della Spal.

Segnaliamo che Bologna-Udinese sarà un testacoda per clean sheet. I rossoblù con 2 sono ultimi assieme a Lecce e Spal. I bianconeri con 8 stanno alle spalle soltanto di Milan ed Hellas Verona.

Ricordiamo che De Paul e compagni non calciano un penalty da 312 giorni, Lazio-Udinese del 17 aprile 2019 (fra l’altro non trasformato in punto).

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

36 incontri disputati

20 vittorie Bologna

6 pareggi

10 vittorie Udinese

60 gol fatti Bologna

44 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Udinese 5-2, 29° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Udinese 2-1, 7° giornata 2018/2019