Le statistiche – Nicola batte Inzaghi ed è salvezza all’ultima giornata

Stagione 2016-2017. La classifica generale dopo i risultati della 37esima giornata recita così: Pescara ultimo a 17 punti, Palermo penultimo a 23, Crotone terz’ultimo a 31, Empoli momentaneamente salvo a 32.

Il calendario racconta che il Crotone di Davide Nicola dovrà ospitare allo Scida la Lazio di Simone Inzaghi, mentre l’Empoli andrà a giocare sul campo del già retrocesso Palermo.

Ai rossoblù di Nicola riesce l’impresa. La Lazio è superata col punteggio di 3-1. L’Empoli va KO per 1-2 in Sicilia. È salvezza.

Quello appena ricordato è l’unico Nicola-Inzaghi di campionato. C’è anche un altro precedente, a campi invertiti, col successo del mister nato a Piacenza per 1-0.

Così dai testa a testa fra i due tecnici emerge un bilancio in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati, 1 vittoria per parte, mentre a gol comanda Nicola 3-2.

In rosso, per il mister di Luserna San Giovanni, il rendiconto degli incroci con la Lazio.

Mentre nelle sfide fra Inzaghi e il Genoa colpisce il numero di marcature. Ne contiamo ben 28 in 7 match, praticamente una media di 4 ogni novanta minuti (e non a caso un girone fa all’Olimpico fu 4-0). E i 18 segnati grazie agli schemi di Inzaghi valgono un 4-2 in fatto di vittorie. Attenzione però, mai fino a oggi il giovane tecnico biancoceleste è riuscito a battere il Vecchio Balordo per due volte di seguito.

Ci riuscisse stavolta avrebbe un valore maggiore dei tre punti realmente in palio, soprattutto in ottica scudetto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E INZAGHI IN CAMPIONATO (SERIE A)

1 vittoria Nicola

0 pareggi

1 vittoria Inzaghi

3 gol fatti squadre di Nicola

2 gol fatti squadre di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E LA LAZIO IN CAMPIONATO (SERIE A)

1 vittoria Nicola

0 pareggi

3 vittorie Lazio

3 gol fatti squadre di Nicola

6 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL GENOA IN CAMPIONATO (SERIE A)

4 vittorie Inzaghi

1 pareggio

2 vittorie Genoa

18 gol fatti squadra di Inzaghi

10 gol fatti Genoa