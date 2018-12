Lecce: dopo Gambino il niente a Pescara. Una media realizzativa scarsa

Una sola volta il Lecce è riuscito ad espugnare il campo del Pescara nonostante si siano già giocate 29 partite in riva all'Adriatico. E' successo il 15 maggio 1960 quando i giallorossi si sono imposti per 1-0 grazie ad un gol segnato da Gambino. Si trattava di una partita valida per il campionato di Serie C1, girone C.

Stando alle sole partite di B è impossibile non notare il fatto che il Lecce abbia segnato la miseria di 5 reti nelle 13 gare disputate in casa del Pescara. Con questa scarsa media gol non c'è da meravigliarsi che i giallorossi non abbiano mai fatto risultato pieno.

Pescara-Lecce ritorna in calendario dopo una relativamente lunga assenza. L'ultimo confronto in Abruzzo è stato giocato il 26 gennaio 2007 e ha visto la vittoria dei padroni di casa per 2-1.

TUTTI I PRECEDENTI A PESCARA (SERIE A, B E C)

13 vittorie Pescara

15 pareggi

1 vittoria Lecce

36 gol Pescara

15 gol Lecce

LA PRIMA SFIDA A PESCARA

1948/1949 Serie B Pescara vs Lecce 2-1

L'ULTIMA SFIDA A PESCARA

2006/2007 Serie B Pescara vs Lecce 2-1