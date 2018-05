Lopez per la prima volta in casa Spalletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due sconfitte, entrambe con tre reti al passivo.

Diego Lopez per la prima volta sarà ospite in campionato di Luciano Spalletti.

Il toscano, però, nelle due trasferte in casa del collega, Palermo-Roma del 2016-2017 e Cagliari-Inter del girone d’andata, ha sempre fatto propria l’intera posta in palio.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E LOPEZ IN CAMPIONATO

2 vittorie Spalletti

0 pareggi

0 vittorie Lopez

6 gol fatti squadre di Spalletti

1 gol fatto squadre di Lopez