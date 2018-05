© foto di Federico De Luca

Sono 3 i precedenti in campionato fra Diego Lopez, Cagliari, e Gian Piero Gasperini, Atalanta.

Il bilancio, a dispetto di quello che uno potrebbe credere, è favorevole al tecnico dei sardi che, con il successo nel girone d’andata a Bergamo, comanda per 2-1 in fatto di vittorie.

Da notare che in tutte le sfide hanno marcato gol le due squadre in campo, per un media che così finisce col superare i 3 gol per match.

TUTTI I PRECEDENTI FRA LOPEZ E GASPERINI IN CAMPIONATO

2 vittorie Lopez

0 pareggi

1 vittoria Gasperini

5 gol fatti squadre di Lopez

5 gol fatti squadre di Gasperini