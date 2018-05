Mai un pareggio nei Pro Vercelli-Ternana di B. Se uscisse stavolta...

© foto di Federico Gaetano

Serve solo vincere. Lo scontro diretto e anche la prossima partita. Nella speranza di lasciarsi alle spalle almeno due delle squadre che stazionano più in alto in classifica, fra i 42 e i 41 punti.

Una formula, quella appena citata, che vale per la Pro Vercelli e per la Ternana.

I due fanalini di coda della Serie B 2017-2018 si sfideranno infatti in un vero e proprio dentro-fuori alla penultima giornata di campionato.

I precedenti in cadetteria ci raccontano che i piemontesi in casa hanno sempre segnato agli umbri, vincendo così 3 dei 4 scontri diretti.

Mai un pareggio. Almeno in Serie B, perché il precedente del 2011-2012 in quella che oggi è tornata a chiamarsi Serie C, andò in archivio col punteggio di 0-0. Risultato che sabato pomeriggio servirebbe a nessuno.

All’andata è stato uno scoppiettante 4-3 per i rossoverdi. In svantaggio dopo pochi minuti per il gol di Morra, furono trascinati al successo (è proprio caso di scriverlo) da un poker di reti firmato da Montalto (tripletta nella prima frazione, centro in avvio di ripresa), poi ecco altri due gol dei bianconeri, l’ultimo su calcio di rigore con ancora un quarto d’ora da giocare.

Ma molto è cambiato da allora. A cominciare da chi siederà in panchina non essendoci più Pochesci da un lato e Atzori dall’altro.

CONFRONTI DIRETTI A VERCELLI (SERIE B E SERIE C)

5 incontri disputati

3 vittorie Pro Vercelli

1 pareggio

1 vittoria Ternana

5 gol fatti Pro Vercelli

3 gol fatti Ternana

PRIMA SFIDA A VERCELLI (SERIE B)

Pro Vercelli-Ternana 1-0, 1° giornata 2012/2013

ULTIMA SFIDA A VERCELLI (SERIE B)

Pro Vercelli-Ternana 1-0, 8° giornata 2016/2017