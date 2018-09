Maledizione Stadium: batti la Juventus e l’anno dopo vai KO

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stagione 1979-1980. Allora come oggi Juventus-Napoli è in programma per la settima giornata di Serie A. Al triplice fischio finale del signor Longhi i bianconeri possono festeggiare. E’ stata sufficiente una rete di Roberto Bettega al minuto numero 13 per avere la meglio sugli avversari.

Curiosamente in quello stesso turno, come accadrà sabato pomeriggio, diverse centinaia di chilometri più a sud va in scena anche il derby della capitale, Roma-Lazio. La stracittadina termina per 1-1 con Zucchini e Pruzzo marcatori.

Cosa lega questi due match? Una semplice coincidenza di calendario. Soprattutto, il fatto a che a fine campionato a cucirsi lo scudetto sul petto fu l’Inter. La squadra da tutti indicata fino a qualche settimana fa come una delle favorite alla vittoria 2018-2019.

Se qualche tifoso nerazzurro dovesse credere ai corsi e ricorsi storici…

Da quando è stata inaugurato lo Stadium, la Vecchia Signora è andata KO fra le mura amiche solo in 5 occasioni. Nel 2012-2013 arrivarono le sconfitte con Inter e Sampdoria; nel 2015-2016 quella con l’Udinese; infine, la passata stagione, 2017-2018, ecco le battute d’arresto per mano di Lazio e Napoli.

A colpire è però un altro dato.

La stagione successiva a una sconfitta la Juventus s’è sempre vendicata. E’ successo con l’Inter e la Sampdoria nel 2013-2014; con l’Udinese nel 2016-2017; infine, con la Lazio qualche settimana fa. Insomma, un 4 su 5 cui manca, proprio, il testa a testa col Napoli.

Chiudiamo segnalando che... l’inzuccata di Koulibaly qualche mese fa è valsa la prima partita a punti per il Napoli allo Stadium, soprattutto, considerato il risultato finale di 0-1, gli azzurri hanno interrotto una serie gol bianconera che era arrivata a 28 match interni di fila (l’ultimo con le polveri bagnate era rappresentato dallo 0-0 del 1981-1982).

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

73 incontri disputati

45 vittorie Juventus

20 pareggi

8 vittorie Napoli

128 gol fatti Juventus

67 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Napoli 3-2, 1° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Napoli 0-1, 34° giornata 2017/2018