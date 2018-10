Manca la vittoria a Pescara per il Benevento. La curiosa contrapposizione tra casa e fuori

Pescara e Benevento si affrontano per la prima volta in Serie B, ma non per la prima volta in assoluto. All'Adriatico di Pescara i sanniti si sono presentati già quattro volte, anche se si trattava di match validi per la Serie C. E mai i giallorossi sono riusciti a fare bottino pieno nella cittadina abruzzese: al massimo è arrivato un pareggio in due circostanze, compresa l'ultima volta che queste due squadre si sono affrontate (1-1 il 17 marzo 2009).

Curiosa contrapposizione quella tra queste due squadre: fino a questo momento il Pescara è la migliore squadra in casa avendo vinto tre partite su tre. Il Benevento invece è la migliore squadra in trasferta di tutta la cadetteria avendo vinto due gare su due.

TUTTI I PRECEDENTI A PESCARA (SERIE C)

2 vittorie Pescara

2 pareggi

0 vittorie Benevento

8 gol fatti Pescara

4 gol fatti Benevento

LA PRIMA SFIDA A PESCARA

1982/1983 Serie C1 Pescara vs Benevento 1-1

L'ULTIMA SFIDA A PESCARA

2008/2009 Serie C1 Pescara vs Benevento 1-1