Mazzarri-Conte è il festival del gol senza... vincitori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hanno sempre trovato la via del gol entrambe le compagini in campo. Eppure mai c’è scappato un vincitore al termine dei Mazzarri-Conte di campionato. Perché i due Napoli-Juventus e l’Inter-Juventus che rintracciamo sono terminati col segno X.

Tutto il contrario di quello che succede con l’ex CT nel ruolo di padrone di casa.

I Conte-Mazzarri raccontano, infatti, di 3 successi per l’attuale mister dell’Inter e 1 vittoria per l’odierno tecnico del Torino.

Così il bilancio complessivo delle sfide in campionato fra Walter Mazzarri e Antonio Conte finisce col premiare il secondo, avanti per numero di affermazioni, 3-1, e gol marcati, 13-8. Mentre i pareggi sono 3.

Il toscano ha sfidato l’Inter già 20 volte in Serie A: 6 con la Reggina, 4 con la Sampdoria, 7 col Napoli, infine, 3 col Torino. Ha in corso una striscia positiva lunga 4 match, dal 3-1 alla guida del Napoli 2012-2013.

Per il pugliese sarà il settimo incrocio col Torino. Fra Serie A e cadetteria è imbattuto, 4 vittorie più 2 pareggi (entrambi col Siena nella B 2010-2011). Soprattutto nel massimo torneo non ha mai incassato una rete al passivo.

Concludiamo ricordando che Mazzarri ha guidato l’Inter per 49 impegni di campionato fra il 2013-2014 e il 2014-2015: 38 gare a punti (19V più 19X) e 11 sconfitte il suo score.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E CONTE IN CAMPIONATO

1 vittoria Mazzarri

3 pareggi

3 vittorie Conte

8 gol fatti squadre di Mazzarri

13 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E L’INTER IN CAMPIONATO

5 vittorie Mazzarri

8 pareggi

7 vittorie Inter

16 gol fatti squadre di Mazzarri

24 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL TORINO IN CAMPIONATO

4 vittorie Conte

2 pareggi

0 vittorie Torino

10 gol fatti squadre di Conte

3 gol fatti Torino