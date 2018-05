Mazzarri in vantaggio su Ballardini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ in vantaggio il mister toscano. Sono già 9 gli scontri diretti in campionato, tutti in Serie A, fra Davide Ballardini, Genoa, e Walter Mazzarri, Torino. L’ex Napoli guida per 4 successi contro 1 del rivale (in Sampdoria-Palermo 0-2 del 2008-2009) e per 15-10 sul fronte delle marcature. Ammontano a 4, invece, i segni X.

Due curiosità.

Prima, se Ballardini non supera Mazzarri dal 2008-2009, dalla stessa stagione non perde in campionato contro il Torino.

Seconda, l’ultima volta che Mazzarri ha incrociato le maglie rossoblù del Genoa è andato KO, era il 2013-2014 e il tecnico oggi in granata guidava nientemeno che l’Inter.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BALLARDINI E MAZZARRI IN CAMPIONATO

1 vittoria Ballardini

4 pareggi

4 vittorie Mazzarri

10 gol fatti squadre di Ballardini

15 gol fatti squadre di Mazzarri