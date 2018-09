Menomale per l'Inter che Politano ha cambiato versante. Niente vie di mezzo col Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ci sono vie di mezzo tra Sassuolo ed Inter almeno in casa dei neroverdi, nel senso che in cinque partite tra queste due squadre, mai si è verificato il pareggio. Nonostante il Sassuolo sia in vantaggio in fatto di vittorie (tre contro due) l'Inter ha realizzato più reti in questi scontri diretti, soprattutto grazie al clamoroso, almeno nelle proporzioni, 7-0 inflitto agli emiliani del 22 settembre 2013.

Il calendario beffardo ha subito messo davanti Politano e la sua ex squadra. E' un bene per l'Inter che abbia cambiato maglia perché era stato già decisivo una volta contro l'Inter, ovvero nella vittoria del Sassuolo per 3-1 del 14 maggio 2016 realizzando una doppietta.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

3 vittorie Sassuolo

0 pareggi

2 vittorie Inter

7 gol fatti Sassuolo

10 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Sassuolo vs Inter 0-7

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2017/2018 Sassuolo vs Inter 1-0