Milan, 4 vittorie di fila mancano dal 2014. E a Genova è digiuno di gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un Milan in serie positiva da 8 giornate, e con solo vittorie nelle ultime tre, andrà nella Genova rossoblù dove non marca, e quindi fa punti, dalla stagione 2013-2014: 1-2 alla 32esima giornata con Motta in gol per i locali, Taarabt e Honda per gli ospiti.

Poi ecco tre affermazioni dei padroni di casa senza incassare gol. Anzi, l’unica rete marcata da un rossonero è stata nella porta sbagliata: Kucka la passata stagione, quando nel tentativo di anticipare Pavoletti mise la palla alle spalle di un incolpevole Donnarumma.

Il Genoa in casa non è uno squadrone, nonostante la cura Ballardini. Solo 11 punti raccolti (3V – 2X – 7P). Per intenderci peggio hanno fatto Sassuolo, Hellas Verona e Benevento con 10. Ma la più recente vittoria è arrivata proprio contro l’altra metà di Milano, l’Inter.

Il Milan in esterna viene dal 2-0 rifilato alla Roma sul prato dell’Olimpico. Ha raccolto fino ad oggi 21 punti (6V – 3X – 5P) e il più recente KO è quello in casa dell’Hellas Verona lo scorso dicembre.

Curiosità: gli uomini di Gattuso hanno messo assieme 3 vittorie negli ultimi tre turni. Arrivare a 4 successi è impresa che manca da anni. Più precisamente dal 2013-2014, quando fra la 30esima e la 34esima le vittorie furono addirittura 5. E guarda casa al 32esimo turno andava in scena proprio il già citato Genoa-Milan 1-2…

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

50 incontri disputati

14 vittorie Genoa

20 pareggi

16 vittorie Milan

53 gol fatti Genoa

63 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Milan 2-2, 17° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Milan 3-0, 10° giornata 2016/2017