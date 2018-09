Milan, contro il Genoa non c’è due senza tre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dei 51 precedenti Milan-Genoa fra Serie A (50) e cadetteria (1), quelli andati in scena alla prima giornata sono già 2.

Nella stagione 1990-1991, la sfida terminò col punteggio di 1-0 (Agostini). Qualche anno più tardi, 1994-1995, ecco un altro 1-0 (Simone).

Curiosamente entrambi i match andarono in scena nei primi giorni di settembre e si sbloccarono a livello di marcature solo dopo l’intervallo per il the.

Scritto ciò, sono positivi anche il resto dei numeri prodotti dai rossoneri quando hanno ospitato i rossoblù.

Il Diavolo vanta, infatti, 32 successi contro i 5 del Grifone, mentre sul fronte delle marcature comanda per 91 a 42.

Dei 14 segni X comparsi fino ad oggi il più recente è dell’anno scorso, 0-0 al nono turno.

L’ultimo segno 1 in schedina è rappresentato dall’1-0 alla 29esima giornata del 2016-2017, con Mati Fernandez nelle vesti di man of the match. Il più recente segno 2 è quello del 2014-2015: 1-3 al 33esimo turno con Bertolacci, Niang, Mexes e Iago Falque (su calcio di rigore) nell’elenco dei marcatori.

Chiudiamo segnalando che negli ultimi 2 campionati il Milan ha sempre cominciato raccogliendo i tre punti e che non perde la gara d’esordio in A dal 2015-2016 (Fiorentina).

Anche il Genoa dopo il KO patito dal Palermo nel 2015-2016 ha sempre fatto punti nel prologo dei tornei successivi, ma se due stagioni fa fu 3-1 sul Cagliari, l’anno scorso arrivò uno 0-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Chiusura con i risultati più frequenti di Milan-Genoa: l’1-0 vanta 14 presenze; il 2-2 segue con 7; infine, in terza piazza, ecco il 2-0 comparso per 5 volte.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

32 vittorie Milan

14 pareggi

5 vittorie Genoa

91 gol fatti Milan

42 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Genoa 0-2, 34° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Genoa 0-0, 9° giornata 2017/2018