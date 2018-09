Milan, contro la Roma ci vorrebbero Van Ginkel e Destro

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nelle ultime tre stagioni la Milano rossonera è diventata terra di conquista per la Roma.

Nel 2015-2016 ci scappò un 3-1 con reti di Salah, El Shaarawy ed Emerson (gol della bandiera per i locali firmato Bacca). L’anno successivo ecco un 4-1 con Dzeko autore di una doppietta cui fecero seguito i centri di El Shaarawy e su calcio di rigore di De Rossi (Pasalic il marcatore milanista). Quindi nel campionato 2017-2018 fu 2-0 con Dzeko e Florenzi mattatori del match.

Così per rintracciare un segno 1 in schedina dobbiamo andare indietro nel tempo fino al 2014-2015, quando la meteora Van Ginkel e l’ex Destro si contrapposero al penalty di Totti e fissarono il punteggio sul 2-1.

E il pareggio? Con reti il più recente è rappresentato dal 2-2 del 2013-2014, senza dallo 0-0 del 2012-2013.

Fra l’altro ci dovesse scappare il segno X, sarebbe il 50esimo nella storia degli scontri diretti fra Milan e Roma in Serie A. Perché fino ad oggi ne contiamo 19 in Lombardia e 30 nel Lazio, per un totale di 49.

Curiosamente la passata stagione la sfida fra i due club fu all’insegna del colpo esterno: vinse, come già ricordato, la Roma al Meazza, si impose il Milan all’Olimpico con un altro 2-0, targato Cutrone e Calabria.

Da notare che mai Milan-Roma era andata in scena alla terza giornata di Serie A. Però a campi invertiti rintracciamo 4 precedenti con un bilancio che sorride ai rossoneri: 2-1 in fatto di vittorie nonostante un 6-6 sul fronte delle marcature. Fra l’altro proprio in questi quattro Roma-Milan hanno trovato la via del gol sempre entrambi i club.

Chiusura dal fronte classifica perpetua della Serie A col girone unico: capitolini a 3.697 punti, ma anche con 799 gare perse nel curriculum.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

83 incontri disputati

45 vittorie Milan

19 pareggi

19 vittorie Roma

144 gol fatti Milan

90 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Roma 3-1, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Roma 0-2, 7° giornata 2017/2018