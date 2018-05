Milan-Napoli c'è anche una vittoria a tavolino. Gli azzurri soffrono San Siro anche se...

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il campo del Milan è storicamente negativo per il Napoli. Eppure c'è da dire che nelle ultime quattro partite a San Siro, gli azzurri ne hanno vinte ben tre (due consecutive nelle ultime due gare), perdendone una. Il Napoli è l'unica squadra dell'intera Serie A ad essere ancora imbattuta in trasferta avendo ottenuto 12 vittorie e tre pareggi in 15 partite.

UNA VITTORIA A TAVOLINO - Tra le 14 affermazioni partenopee (in 69 partite nei campionati a girone unico), c'è anche da segnalarne una a tavolino. E' risalente al 29 aprile 1934: in quella circostanza il Milan aveva vinto 1-0, ma si è vista sovvertire il punteggio dal giudice sportivo. La gara era stata sospesa per incidenti all'85' ma era stata lo stesso portata a termine.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

32 vittorie Milan

23 pareggi

14 vittorie Napoli

117 gol Milan

71 gol Napoli

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Milan vs Napoli 2-2

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2016/2017 Serie A Milan vs Napoli 1-2