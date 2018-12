Milan-Parma: una prima senza emozioni nel giorno dell'addio di Sacchi

© foto di Chiara Biondini

24 partite giocate a San Siro tra Milan e Parma...e un solo 0-0, tra l'altro alla prima sfida assoluta a Milano e nel giorno dell'addio alla società rossonera di Arrigo Sacchi, l'allenatore che ha segnato un'era. Dopodiché tante reti, 71 per la precisione, in 23 gare, oltre tre di media a partita.

Il Parma ha vinto in tre sole circostanze, ma l'ultima affermazione non è molto lontana nel tempo, perché risale al 16 marzo 2014, quando i ducali hanno espugnato la casa del Milan con un rotondo 4-2.

Il Milan si presenta a questo appuntamento con un record negativo. E' l'ultima squadra in Serie A in quanto a quello che gli inglesi chiamano 'clean sheet'. In sostanza la formazione di Gattuso ha chiuso una sola gara con la propria porta inviolata. Per capirci, il Parma è già a 4, mentre l'Inter, che guida questa graduatoria particolare, è addirittura a 7. I rossoneri possono risollevarsi con il dato dei rigori, perché non ne hanno ancora avuti contro al pari solamente di altre quattro squadre del massimo campionato (Sassuolo, Chievo Verona, Lazio e Spal).

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

15 vittorie Milan

6 pareggi

3 vittorie Parma

48 gol fatti Milan

23 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1990/1991 Serie A Milan vs Parma 0-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2014/2015 Serie A Milan vs Parma 3-1