Napoli a Genova per il record. Samp contro gli azzurri per 2 record

Con un pareggio conquistato al Ferraris di Genova, il Napoli eguaglierebbe il primato di punti in Serie A scritto l’anno scorso: 86.

Casa Sampdoria è terreno fertile per gli azzurri in queste ultime stagioni, dove hanno raccolto ben 5 successi ed 1 segno X (l’1-1 del 2014-2015). I blucerchiati non fanno loro l’intera posta in palio dall’1-0 del 2009-2010.

Attenzione però a pensare che sia una sfida dal destino già scritto.

Perché negli ultimi 4 campionati sono sempre andate a segno entrambe le compagini in campo. Anzi, se ampliamo la nostra indagine agli scontri diretti fra Sampdoria e Napoli in Serie A, scopriamo che negli ultimi 8 incroci nessuno dei due club è rimasto con le polveri bagnate e sono stati messi a segno ben 39 centri, per una media di poco inferiore ai 5 ogni novanta minuti di gioco.

Eppure… il risultato più frequente dei Sampdoria-Napoli di campionato è lo 0-0 (assente dal 1994-1995).

Un paio di altri record a portata di risultati: Sampdoria a quota 698 gare vinte in Serie A (ha quindi la possibilità di arrivare a 700 in questo torneo) e 1.598 gol fatti in casa.

Chiusura con un dato che proviene dalle due panchine (che potrebbe, quella partenopea, essere oggetto di un nuovo avvicendamento di mister dopo quello andato in scena a Empoli un paio di stagioni fa): la Sampdoria vanta il doppio di gol trovati con giocatori subentrati rispetto al Napoli, 10-5.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

21 vittorie Sampdoria

17 pareggi

15 vittorie Napoli

77 gol fatti Sampdoria

58 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Napoli 0-1, 18° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Napoli 2-4, 38° giornata 2016/2017